«Результаты теста были готовы ещё вчера»: источник подтвердил коронавирус у Лещенко

Диагноз Льва Лещенко волнует сейчас тысячи поклонников, хотя в его возрасте (1 февраля Народному артисту РСФСР исполнилось 78 лет) подкосить здоровье могут любые болячки. В окружении артиста настаивают, что у него и 66-летней супруги Ирины, которая также находится в инфекционной больнице в Коммунарке, двустороннее воспаление лёгких. Между тем, слухи о положительном тесте на «корону» курсируют уже третий день, с момента госпитализации пары в главную «коронавирусную» клинику.

- Результаты теста были готовы ещё вчера. Диагноз коронавирус у Льва Лещенко подтвердился, - сообщил kp.ru источник в здравоохранении. - Его состояние сейчас нормальное, без осложнений. После реанимации пациента собираются переводить в обычный лечебный режим.

Напомним, Лещенко с супругой почувствовали себя плохо по возвращении с гастролей по Америке ещё 11 марта. Почти две недели пара с симптомами ОРВИ лечилась дома самостоятельно. К медикам они обратились, когда состояние стало ухудшаться.

Накануне в больнице Лещенко почувствовал себя хуже: артисту не хватало воздуха, он стал задыхаться. Для оказания срочной помощи его перевели в реанимацию, где состояние пациента удалось стабилизировать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Он с женой лежит в обычной палате»: Винокур опроверг коронавирус у Льва Лещенко

Артист сообщил kp.ru последние новости о самочувствии друга (подробности)