2020-03-26T16:08:29+03:00
Звезды

«Результаты теста были готовы ещё вчера»: источник подтвердил коронавирус у Лещенко

Несмотря на положительный тест на Covid-19, состояние артиста постепенно улучшается
Елена ПЕТРОВА
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Лев ЛещенкоЛев ЛещенкоФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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Диагноз Льва Лещенко волнует сейчас тысячи поклонников, хотя в его возрасте (1 февраля Народному артисту РСФСР исполнилось 78 лет) подкосить здоровье могут любые болячки. В окружении артиста настаивают, что у него и 66-летней супруги Ирины, которая также находится в инфекционной больнице в Коммунарке, двустороннее воспаление лёгких. Между тем, слухи о положительном тесте на «корону» курсируют уже третий день, с момента госпитализации пары в главную «коронавирусную» клинику.

- Результаты теста были готовы ещё вчера. Диагноз коронавирус у Льва Лещенко подтвердился, - сообщил kp.ru источник в здравоохранении. - Его состояние сейчас нормальное, без осложнений. После реанимации пациента собираются переводить в обычный лечебный режим.

Напомним, Лещенко с супругой почувствовали себя плохо по возвращении с гастролей по Америке ещё 11 марта. Почти две недели пара с симптомами ОРВИ лечилась дома самостоятельно. К медикам они обратились, когда состояние стало ухудшаться.

Накануне в больнице Лещенко почувствовал себя хуже: артисту не хватало воздуха, он стал задыхаться. Для оказания срочной помощи его перевели в реанимацию, где состояние пациента удалось стабилизировать.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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