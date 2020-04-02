2020-04-02T10:28:34+03:00
Экономика

Вынужденный простой из-за режима самоизоляции коснется 12,7 млн сотрудников

Среди ушедших на каникулы больше всего бухгалтеров, юристов и педагогов
Елена АКИМОВА
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На вынужденный отдых в России на этой неделе отправились примерно 12,7 миллионов сотрудников различных организаций. Такие расчеты приводят аналитики международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. По их оценке, затраты работодателей на сохранение зарплат составят порядка 123,6 млрд рублей.

Сотрудники каких сфер остались дома:

Образование (все сферы) – 4,7 млн человек,

Консультанты, аналитики, бухгалтеры, юристы, инженеры – 1,4 млн.,

Непродовольственная розничная торговля – 1,4 млн.,

Административный персонал - 619,8 тыс.,

Производство наземного, водного и воздушного транспорта, кроме автомобилей - 594,6 тыс.,

Непродовольственная оптовая торговля - 558,4 тыс.,

Риэлторский бизнес - 473,8 тыс.,

Производство готовых металлических изделий - 447,9 тыс.,

Ресторанно-гостиничный бизнес - 372,5 тыс.,

Производство компьютеров, электроники и оптики - 357 тыс..

Расходы на сохранение зарплаты отдыхающих сотрудников (за неделю):

Образовательные учреждения — около 40,6 млрд руб.,

Консалтинг, юриспруденция, аналитики - 23,3 млрд. руб.,

Непродовольственная розничная торговля (исключая автобизнес) - 10,2 млрд руб.

В остальных сферах из вышеперечисленных сфер недельный фонд оплаты труда составляет от 7,2 млрд до 3,2 млрд рублей. В итоге вынужденный простой обойдется компаниям в 123,6 млрд рублей, а если карантин растянется на месяц - до 529,8 млрд рублей, пишет газета «Известия».

Расчеты сделаны для ситуации, в которой работу прекратили все компании, за исключением оговоренных в президентском указе о нерабочей неделе (это в том числе магазины продовольствия и товаров первой необходимости, банки, транспорт, больницы и аптеки, органы власти и в целом непрерывно действующие организации).

Среди мер по борьбе с распространением коронавируса, озвученных президентом, народу явно больше всего понравилась целая неделя выходных. Но если прочитать официальный указ, размещенный на сайте Кремля, можно увидеть, что там целых 5 групп предприятий, для которых сделано исключение. Так кому же собираться на работу, а кому можно планировать длинные выходные? В юридических тонкостях «Комсомолке» помогла разобраться Валентина Митрофанова, директора Института профессионального кадровика, практикующий консультант в области кадрового делопроизводства и трудового законодательства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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