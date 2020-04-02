Вынужденный простой из-за режима самоизоляции коснется 12,7 млн сотрудников
На вынужденный отдых в России на этой неделе отправились примерно 12,7 миллионов сотрудников различных организаций. Такие расчеты приводят аналитики международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. По их оценке, затраты работодателей на сохранение зарплат составят порядка 123,6 млрд рублей.
Сотрудники каких сфер остались дома:
Образование (все сферы) – 4,7 млн человек,
Консультанты, аналитики, бухгалтеры, юристы, инженеры – 1,4 млн.,
Непродовольственная розничная торговля – 1,4 млн.,
Административный персонал - 619,8 тыс.,
Производство наземного, водного и воздушного транспорта, кроме автомобилей - 594,6 тыс.,
Непродовольственная оптовая торговля - 558,4 тыс.,
Риэлторский бизнес - 473,8 тыс.,
Производство готовых металлических изделий - 447,9 тыс.,
Ресторанно-гостиничный бизнес - 372,5 тыс.,
Производство компьютеров, электроники и оптики - 357 тыс..
Расходы на сохранение зарплаты отдыхающих сотрудников (за неделю):
Образовательные учреждения — около 40,6 млрд руб.,
Консалтинг, юриспруденция, аналитики - 23,3 млрд. руб.,
Непродовольственная розничная торговля (исключая автобизнес) - 10,2 млрд руб.
В остальных сферах из вышеперечисленных сфер недельный фонд оплаты труда составляет от 7,2 млрд до 3,2 млрд рублей. В итоге вынужденный простой обойдется компаниям в 123,6 млрд рублей, а если карантин растянется на месяц - до 529,8 млрд рублей, пишет газета «Известия».
Расчеты сделаны для ситуации, в которой работу прекратили все компании, за исключением оговоренных в президентском указе о нерабочей неделе (это в том числе магазины продовольствия и товаров первой необходимости, банки, транспорт, больницы и аптеки, органы власти и в целом непрерывно действующие организации).
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ИСТОЧНИК KP.RU
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