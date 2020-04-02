В России за сутки зафиксировали 771 новый случай заражения коронавирусом

2 Апр 2020 2020-04-02T11:32:27+03:00

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В России за последние сутки covid-19 подтвердился еще у 771 человека. Диагноз коронавирусная инфекция были поставлены врачами в 29 регионах нашей страны. Общее число заболевших теперь достигло отметки в 3 548 человек. При этом, число выздоровевших людей выросло до 235.

Также за сутки зафиксировано 6 смертей. Три человека умерли в Москве, один - в Московской области, один - в Пермском крае, один - в Чечне. Всего по стране число случаев с летальным исходом от коронавируса достигло 30.

Под наблюдением медиков в России остаются 215 514 человек.

Регионы с наибольшим числом новых случаев заражения covid-19:

- Москва - 595

- Московская область - 43

- Санкт-Петербург - 22

- Нижегородская область - 13

- Ленинградская область - 11

- Дагестан - 10

- Калининградская область - 7

- Пермский край - 7

В Ставропольском и Красноярском краях, Оренбургской, Свердловской областях, и в Бурятии - по 5 случаев. В Липецкой, Мурманской, Ростовской и Иркутской областях - по 4 случая. В Вологодской области - 3 случая заражения. В Калужской, Самарской и Омской областях, а также в Коми, Северной Осетии, Башкортостане, Марий Эл, Ямало-Ненецком автономном округе - по 2 случая. В Белгородской области, Адыгее и Алтайском крае - по одному случаю.

ИСТОЧНИК KP.RU