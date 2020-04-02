2020-04-02T11:32:27+03:00
Коронавирус Covid-19

В России за сутки зафиксировали 771 новый случай заражения коронавирусом

Названы регионы РФ, где выявлены новые случаи инфицирования
Юлия Кекова
Поделиться:
Комментарии: comments1
Под наблюдением медиков в России остаются 215 514 человекПод наблюдением медиков в России остаются 215 514 человекФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В России за последние сутки covid-19 подтвердился еще у 771 человека. Диагноз коронавирусная инфекция были поставлены врачами в 29 регионах нашей страны. Общее число заболевших теперь достигло отметки в 3 548 человек. При этом, число выздоровевших людей выросло до 235.

Также за сутки зафиксировано 6 смертей. Три человека умерли в Москве, один - в Московской области, один - в Пермском крае, один - в Чечне. Всего по стране число случаев с летальным исходом от коронавируса достигло 30.

Под наблюдением медиков в России остаются 215 514 человек.

Регионы с наибольшим числом новых случаев заражения covid-19:

- Москва - 595

- Московская область - 43

- Санкт-Петербург - 22

- Нижегородская область - 13

- Ленинградская область - 11

- Дагестан - 10

- Калининградская область - 7

- Пермский край - 7

В Ставропольском и Красноярском краях, Оренбургской, Свердловской областях, и в Бурятии - по 5 случаев. В Липецкой, Мурманской, Ростовской и Иркутской областях - по 4 случая. В Вологодской области - 3 случая заражения. В Калужской, Самарской и Омской областях, а также в Коми, Северной Осетии, Башкортостане, Марий Эл, Ямало-Ненецком автономном округе - по 2 случая. В Белгородской области, Адыгее и Алтайском крае - по одному случаю.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Две российские компании решили помочь тренерам, которых коронавирус оставил без работы
Роспротребнадзор посоветовал россиянам не запасаться продуктами
В США за март продали почти 2 миллиона единиц огнестрельного оружия на фоне коронавируса
В России за сутки зафиксировали 771 новый случай заражения коронавирусом
Сбербанк сообщил о снижении спроса на наличные из-за самоизоляции
Офтальмологи посоветовали отказаться от линз на время пандемии коронавируса
Новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 29 регионах России
В "Единой России" сообщили о вопиющей ситуации в борьбе с коронавирусом в некоторых регионах
Цены на жилье в России выросли в первом квартале 2020 года почти во всех городах
Предприятия Роскосмоса создали аппарат ИВЛ для новорожденных
В Гонконге кошка заразилась коронавирусом от больного хозяина
Вынужденный простой из-за режима самоизоляции коснется 12,7 млн сотрудников
Более 90% населения поддерживают меры по борьбе с коронавирусом в России
Курс рубля на 2 апреля 2020 года: доллар 77,36 рубля, евро - 84,5 рубля
В Минтрансе назвали условия, при которых пассажирам вернут деньги за авиабилеты
Россияне могут потратить из личных сбережений до 3 триллионов рублей
Цена на нефть поднялась в ожидании поддержки сектора в США