Две российские компании решили помочь тренерам, которых коронавирус оставил без работы

2 Апр 2020 2020-04-02T11:36:08+03:00

Две российские компании решили поддержать и оставшихся без работы тренеров и их клиентов, лишенных привычных занятий спортом. Фото с сайта zasport.com

Они предложили инструкторам по фитнесу проводить онлайн-тренировки на их платформе

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Две российские компании запустили совместный проект, цель которого – объединить фитнес-тренеров и их клиентов в условиях введенного из-за угрозы распространения коронавируса режима самоизоляции.

Когда закрыты все фитнес-клубы в стране, а люди сидят по домам в четырех стенах, FormatFit и Zasport предложили инструкторам по фитнесу проводить онлайн-тренировки на их платформе, а тем, кто не хочет потерять форму за время карантина, – заниматься спортом в своих квартирах.

«Механизм простой: инструкторы высылают свои резюме и короткие ролики с тренировками на info@formatfit.ru. Мы оцениваем квалификацию участников, регистрируем лучших на платформе в приложении FormatFit, и уже там их смогут найти потенциальные клиенты», - говорится в заявлении компаний.

Авторы этой замечательной идеи подчеркивают, что «в новых реалиях нужно быстро адаптироваться и поддерживать друг друга в любой ситуации, когда это возможно».

«В итоге выигрывают все! А главное, сохраняют в изоляции привычный для себя режим тренировок, что сейчас очень важно. Пусть ваш дом станет вашим маленьким спортзалом, где можно получить большое удовольствие от занятий. Будем вместе за спорт!» - призывают FormatFit и Zasport.

ИСТОЧНИК KP.RU