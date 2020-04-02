Мишустин поддержал создание оперштабов для помощи пожилым
Председатель правительства России Михаил Мишустин поддержал идею создания оперативных штабов, которые будут оказывать поддержку пожилым россиянам в покупке лекарств и продуктов в период распространения коронавируса.
Он также отметил, что ситуация с коронавирусом требует неравнодушного отношения всех россиян и рассказал, что создание таких штабов предложили самые волонтёрские организации.
- Считаю такую инициативу правильной и очень своевременной, - заявил Мишустин.
Ранее сайт kp.ru сообщил, что правительство во время дистанционного совещания с президентом Владимиром Путиным предложило продлить ранее объявленную в стране нерабочую неделю.
Также на сайте сообщали, что правительство России утвердило временные правила оформления больничных, а также выплаты пособий для россиян старше 65 лет, которые находятся на карантине или самоизоляции. Постановление опубликовано на сайте и вступает в силу с 6 апреля.
ИСТОЧНИК KP.RU