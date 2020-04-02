Мишустин поддержал создание оперштабов для помощи пожилым

2 Апр 2020 2020-04-02T12:58:55+03:00

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин согласился с идеей создать оперштабы, чтобы помогать пожилым с закупкой лекарств и продуктов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Председатель правительства России Михаил Мишустин поддержал идею создания оперативных штабов, которые будут оказывать поддержку пожилым россиянам в покупке лекарств и продуктов в период распространения коронавируса.

Он также отметил, что ситуация с коронавирусом требует неравнодушного отношения всех россиян и рассказал, что создание таких штабов предложили самые волонтёрские организации.

- Считаю такую инициативу правильной и очень своевременной, - заявил Мишустин.

Ранее сайт kp.ru сообщил, что правительство во время дистанционного совещания с президентом Владимиром Путиным предложило продлить ранее объявленную в стране нерабочую неделю.

Также на сайте сообщали, что правительство России утвердило временные правила оформления больничных, а также выплаты пособий для россиян старше 65 лет, которые находятся на карантине или самоизоляции. Постановление опубликовано на сайте и вступает в силу с 6 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU