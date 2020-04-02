В правительстве предложили продлить нерабочую неделю в России

2 Апр 2020 2020-04-02T05:52:28+03:00

По словам Голиковой, в десяти регионах страны случаи заражения не зарегистрированы, но расслабляться нельзя

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Вице-премьер России Татьяна Голикова во время дистанционного совещания с президентом Владимиром Путиным предложила продлить ранее объявленную в стране нерабочую неделю.

«Оценивая первые три дня нерабочих дней, которые были введены вашим указом, мы полагаем, что эти меры социального дистанцирования должны быть продлены», - сказала она в эфире телеканала «Россия 24», который транслировал совещание главы государства с членами кабинета министров.

Татьяна Голикова отметила, что в десяти регионах страны случаи заражения не зарегистрированы, но расслабляться нельзя. Однако, по ее словам, принимая решение о продлении режима самоизоляции, очень важно, чтобы региональные власти «искали компромисс между ограничительными мерами и развитием экономики конкретного региона».

Напомним, как писал сайт kp.ru, 1 апреля Владимир Путин подписал закон о расширении полномочий кабмина в рамках усилий по борьбе с коронавирусом и сказал, что ситуация с COVID-19 в нашей стране усложняется. Ранее он обратился к гражданам России с просьбой серьезно отнестись к принимаемым мерам, даже если они кому-то кажутся несколько избыточными: «Береженого Бог бережет».

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ИСТОЧНИК KP.RU