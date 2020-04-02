2020-04-02T12:27:34+03:00
Коронавирус Covid-19

Британские врачи планируют отказывать в интенсивной терапии неизлечимо больным коронавирусом

Лечение тяжело больных прекратят в пользу тех заразившихся, шансы на выживание которых выше
Ксения АНУФРИЕВА
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Медики Великобритании начнут отказывать в интенсивном лечении неизлечимо больным COVID-19Медики Великобритании начнут отказывать в интенсивном лечении неизлечимо больным COVID-19Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Медики Великобритании начнут отказывать в интенсивном лечении неизлечимо больным COVID-19. Меры по борьбе с заболеванием направят на пациентов, у которых больше шансом выжить, сообщат Sky News.

Британская медицинская ассоциация приняла такое непростое решение из-за стремительного роста количества заболевших коронавирусной инфекцией в королевстве. Некоторым тяжело больным пациентам будет отказано в интенсивной терапии – вместо нее врачи смогут предложить инфицированным только паллиативную помощь.

- Никто не хочет принимать такие сложные решения, но в условиях нехватки медицинских ресурсов и препаратов, они должны быть приняты, - заявил глава комитета по лечебной этике BMA Джон Чисхолм.

Коронавирусную инфекцию в Великобритании обнаружили и у некоторых членов королевской семьи. Сайт kp.ru сообщал, что тест на вирус у 71-летнего принца Чарльза дал положительный результат. Предполагалось, что он мог заразиться COVID-2019 от князя Монако Альбера II, который вылечился от заболевания несколько дней назад.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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