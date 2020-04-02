ВОЗ попросила не верить слухам об эффективности имбиря от коронавируса

2 Апр 2020 2020-04-02T12:36:13+03:00

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Директор программы ВОЗ по ЧС в области здравоохранения Майкл Райан на собрании поделился информацией об эффективности имбиря. Он рассказал, что для поддержания иммунитета этот продукт не вреден. Но имбирь не подойдет, как лечение от коронавируса.

- На данный момент не существует терапии, эффективность которой в борьбе с COVID-19 подтверждена, - сказал Райан.

Также он добавил, что сейчас тестируется огромное количество лекарств против болезни, которые являются наиболее перспективными по мнению ВОЗ. Директор посоветовал не делать выводов раньше времени и верить информации от официальных лиц.

ВОЗ признала вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта. Согласно последним данным, в мире заболело более 90 тысяч человек, более 19 тысяч скончались.

ИСТОЧНИК KP.RU