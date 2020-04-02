Новак: Россия не планирует наращивать добычу нефти
Россия не планирует увеличивать объемы добычи нефти, условия на рынке для этого неподходящие.
- У России пока нет планов увеличивать добычу, поскольку на рынке сейчас переизбыток предложения, - цитирует агентство Рейтер слова министра энергетики РФ Александра Новака.
Также сообщается, что российская сторона еще не обсуждала рынок нефти с Саудовской Аравией, но не исключает, что потребность в этом может возникнуть.
На данный момент среднесуточная добыча нефти и конденсата в РФ в марте снизилась на 0,1% - до 11,294 миллиона баррелей в сутки. В годовом выражении показатель также сократился на 0,1%.
Напомним, ранее сайт kp.ru писал о том, что Россия приняла решение выйти из сделки ОПЕК+. После этого, в ночь на 9 марта, цены на зарубежную валюту значительно выросли по отношению к рублю.
ИСТОЧНИК KP.RU
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