Новак: Россия не планирует наращивать добычу нефти

2 Апр 2020 2020-04-02T14:06:42+03:00

Среднесуточная добыча нефти и конденсата в РФ в марте снизилась на 0,1% Фото: REUTERS

На мировом рынке условия для этого не самые подходящие

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Россия не планирует увеличивать объемы добычи нефти, условия на рынке для этого неподходящие.

- У России пока нет планов увеличивать добычу, поскольку на рынке сейчас переизбыток предложения, - цитирует агентство Рейтер слова министра энергетики РФ Александра Новака.

Также сообщается, что российская сторона еще не обсуждала рынок нефти с Саудовской Аравией, но не исключает, что потребность в этом может возникнуть.

На данный момент среднесуточная добыча нефти и конденсата в РФ в марте снизилась на 0,1% - до 11,294 миллиона баррелей в сутки. В годовом выражении показатель также сократился на 0,1%.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал о том, что Россия приняла решение выйти из сделки ОПЕК+. После этого, в ночь на 9 марта, цены на зарубежную валюту значительно выросли по отношению к рублю.

ИСТОЧНИК KP.RU