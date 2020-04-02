2020-04-02T14:44:36+03:00
Коронавирус Covid-19

В Италии российских врачей и военных накормили борщом

Секреты рецепта итальянский повар не стал раскрывать
Юлия Кекова
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Фото: Facebook Alexander SemenovФото: Facebook Alexander Semenov
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В Италии для российских военных и медиков в знак благодарности за их работу сварили борщ. Блюдо было приятным сюрпризом всех представителей РФ.

Публикацию на странице в Facebook с фотографией «Борщ. Извините, это в первый раз» сделал российский врач Александр Семенов, который принимает участие в медицинской миссии от России в Италии.

Семенов отметил, что такой жест был неожидан и приятно удивил россиян, которые соскучились по домашней еде. Однако добавил, что приготовленный итальянским поваром суп оказался «банальным свекольником».

- Граждане! Спешу внести ясность: несмотря на самоотверженные старания итальянского повара секрет борща остался не раскрыт. Теперь, когда у всех отлегло от сердца, могу сообщить: это был просто свекольник. Простой, банальный свекольник, где свекла порезана кубиками. Не всякий Джованни доготовит до середины борща, - написал медик в своем посте.

Также он отметил, что "свекольно-капустно-картофельный суп на мясном бульоне" был очень вкусным.

Напомним, сайт kp.ru писал, что Россия оказывает помощь Италии, где число заболевших коронавирусом превышает 100 тысяч.

ИСТОЧНИК KP.RU

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