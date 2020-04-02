Украина готова помочь Евросоюзу спиртом для борьбы с коронавирусом

2 Апр 2020 2020-04-02T15:43:50+03:00

Сделать это власти готовы только после того, как полностью обеспечат продукцией внутренний рынок государства

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Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что отечественные производители спирта готовы помогать странам Евросоюза в борьбе с коронавирусом.

Однако сделать это они смогут только после того, как полностью обеспечат продукцией внутренний рынок государства.

- Благодарен послу ЕС в Украине за поддержку. Со своей стороны, Украина также готова поддержать ЕС. Этот вопрос уже согласован с президентом Владимиром Зеленским, - заявил Шмыгаль на встрече с послом Европейского Союза в Украине Матти Маасикасом, пишут РИА Новости.

Также премьер добавил, что Украины - одна из крупнейших мировых производителей медицинского спирта. По его словам, заводы и предприятия, которые изготавливают этанол, на данный момент работают на полную мощность.

Ранее кабинет министров Украины запретил экспорт этилового спирта до 1 июня 2020 года. Такое решение было принято в связи с повышенным спросом на эту продукцию внутри страны из-за распространения коронавируса.

Напомним, согласно последним данным, число заболевших covid-19 на Украине достигает 804 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU