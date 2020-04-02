2020-04-02T17:24:31+03:00
Коронавирус Covid-19

"Будьте здоровы!: Владимир Путин завершил обращение к россиянам

Президент России продлил нерабочую неделю до 30 апреля
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments7
Президент России Владимир ПутинПрезидент России Владимир ПутинФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Президент России Владимир Путин завершил выступление. Глава государства обратился к гражданам и сообщил о продлении нерабочей недели. Жители страны останутся на самоизоляции до 30 апреля, включительно.

"Я благодарю вас за внимание. Будьте здоровы!", - сказал президент.

Второе за последнюю неделю выступление Путина к гражданам длилось восемь минут и вновь было посвящено ситуации с распространением нового типа коронавируса в стране. Глава государства подчеркнул, что введение дополнительных ограничений или снятие уже принятых мер будет зависеть от эпидемиологической ситуации.

Органы власти, медицинские учреждения, аптеки и магазины товаров первой необходимости в любом случае продолжат работу. Пик пандемии в мире и в нашей стране еще не пройдет, но существует вероятность досрочной отмены "выходных", заявил Владимир Владимирович.

Сайт kp.ru вел прямую онлайн-трансляцию его выступления.

Путин вновь обратился к россиянам: видео выступления президента 2 апреля 2020.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24