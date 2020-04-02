"Будьте здоровы!: Владимир Путин завершил обращение к россиянам
Президент России Владимир Путин завершил выступление. Глава государства обратился к гражданам и сообщил о продлении нерабочей недели. Жители страны останутся на самоизоляции до 30 апреля, включительно.
"Я благодарю вас за внимание. Будьте здоровы!", - сказал президент.
Второе за последнюю неделю выступление Путина к гражданам длилось восемь минут и вновь было посвящено ситуации с распространением нового типа коронавируса в стране. Глава государства подчеркнул, что введение дополнительных ограничений или снятие уже принятых мер будет зависеть от эпидемиологической ситуации.
Органы власти, медицинские учреждения, аптеки и магазины товаров первой необходимости в любом случае продолжат работу. Пик пандемии в мире и в нашей стране еще не пройдет, но существует вероятность досрочной отмены "выходных", заявил Владимир Владимирович.
Сайт kp.ru вел прямую онлайн-трансляцию его выступления.
Путин вновь обратился к россиянам: видео выступления президента 2 апреля 2020.
ИСТОЧНИК KP.RU
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