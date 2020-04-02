Продление нерабочей недели в России: выходные сохраняются до 30 апреля

2 Апр 2020 2020-04-02T17:13:07+03:00

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Нерабочая неделя в России продлена до 30 апреля. Об этом сказал президент России Владимир Путин во время очередного обращения к гражданам в четверг, 2 апреля.

"Нам в целом удается не допустить вспышки в детских садах и школах, вузах. Какими будут решения дальше? Пик эпидемии еще не пройден. Мною принято решение продлить режим нерабочих дней до 30 апреля включительно", - сказал глава государства.

Сайт kp.ru писал, что в конце марта президент уже обращался к народу на фоне ситуации с коронавирусом. В результате текущая неделя была объявлена нерабочей. Всех жителей страны призвали оставаться дома и не выходить на улицу без крайней необходимости, а незащищенные слои населенные получили поддержку, включая выплаты за детей.

К слову, накануне Владимиру Путину предложили продлить нерабочую неделю, чтобы не допустить дальнейшего распространения инфекции.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/770476" frameborder="0"></iframe> Путин продлил выходные в России до 30 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU