Продление нерабочей недели в России: выходные сохраняются до 30 апреля
Нерабочая неделя в России продлена до 30 апреля. Об этом сказал президент России Владимир Путин во время очередного обращения к гражданам в четверг, 2 апреля.
"Нам в целом удается не допустить вспышки в детских садах и школах, вузах. Какими будут решения дальше? Пик эпидемии еще не пройден. Мною принято решение продлить режим нерабочих дней до 30 апреля включительно", - сказал глава государства.
Сайт kp.ru писал, что в конце марта президент уже обращался к народу на фоне ситуации с коронавирусом. В результате текущая неделя была объявлена нерабочей. Всех жителей страны призвали оставаться дома и не выходить на улицу без крайней необходимости, а незащищенные слои населенные получили поддержку, включая выплаты за детей.
К слову, накануне Владимиру Путину предложили продлить нерабочую неделю, чтобы не допустить дальнейшего распространения инфекции.
Путин продлил выходные в России до 30 апреля.
ИСТОЧНИК KP.RU
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