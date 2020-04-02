Путин: количество нерабочих дней в России могут сократить
Президент России Владимир Путин сообщил, что количество нерабочих дней, введенных в России в рамках борьбы с коронавирусом, могут при необходимости сократить. Решение будет приниматься в зависимости от ситуации.
Пока же выходные в стране продлены до 30 апреля. Об этом глава государства сообщил во время обращения к гражданам в четверг.
"С учетом развития ситуации будем принимать дополнительные решения, и если обстановка позволит - скорректируем период вынужденных нерабочих дней в сторону его сокращения", - сказал Владимир Владимирович.
Сайт kp.ru вел прямую-онлайн трансляцию выступления Путина. К слову, 25 марта он уже обращался к нации в связи с ситуацией вокруг коронавируса. В результате текущая неделя была объявлена нерабочей для всех жителей России, исключение составили представители отдельных специальностей и профессий.
Также были приняты меры поддержки семей с детьми, пожилых граждан, людей с хроническими заболеваниями, представителей других уязвимых групп населения и предпринимателей.
Путин продлил выходные в России до 30 апреля.
ИСТОЧНИК KP.RU
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