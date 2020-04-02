Обращение Владимира Путина к россиянам из-за коронавируса 2 апреля 2020: прямая онлайн-трансляция

Президент России Владимир Путин готовит новое обращение к гражданам. Он планирует выступить с ним сегодня, 2 апреля, после 16:00. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Видеотрансляцию события будет вести KP.RU

На прошлой неделе, 25 марта президент сообщил о новых мерах борьбы с эпидемией коронавируса в России, а также объявил нерабочую неделю с 30 марта по 5 апреля для всей России.

В своём выступлении Владимир Путин предложил ввести новые налоги — на процентный доход по вкладам в банках, а также на выводимые за границу дивиденды.

Предполагается, что Путин продлит этот режим еще на семь дней.

- Могу констатировать, что по состоянию эту минуту никаких решений не принималось, но президент работает над текстом обращения. Давайте дождемся того, что будет сказано президентом, - заявил журналистам Дмитрий Песков, как сообщал сайт kp.ru.

Накануне, 1 апреля правительство России во время дистанционного совещания с президентом Путиным предложило продлить ранее объявленную в стране нерабочую неделю.