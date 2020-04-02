Путин: Нам удается снизить риски и действовать на опережение

2 Апр 2020 2020-04-02T17:45:30+03:00

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Президент России Владимир Путин в своем обращении к гражданам в четверг, 2 апреля, заявил, что врачам и властям удается работать на опережение.

Особую значимость глава государства предал режиму самоизоляции, который введен практически во всех российских регионах.

- Прошу вас и дальше внимательно относиться к требованиям властей и рекомендациям врачей, берегите себя и своих близких. Крайне важными, в ряде случаем решающими, были и остаются наша общая ответственность и взаимоподдержка. Даже это короткое время нерабочей недели показало, что когда мы понимаем всю сложность ситуации, нам удается снизить риски. Уверен, мы и впредь будем так действовать. И самое главное - на опережение, - сказал президент РФ.

Напомним, что в своем обращении Путин заявил о продлении режима самоизоляции до 30 апреля 2020 года.

Глава государства подчеркнул, что длинные выходные необходимы для того, чтобы минимизировать риски распространения коронавируса в стране.

ИСТОЧНИК KP.RU