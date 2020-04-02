2020-04-02T18:10:26+03:00
Коронавирус Covid-19

Ученые назвали температуру стирки, при которой коронавирус убивается с одежды

Также для удаления коронавируса с одежды необходимо использовать порошок
Юлия Кекова
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Ученые назвали температуру стирки, при которой коронавирус убивается с одеждыУченые назвали температуру стирки, при которой коронавирус убивается с одеждыФото: Михаил ФРОЛОВ
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Россиянам рассказали о режиме стирки одежды, при котором можно избавиться от коронавируса.

По словам заведующего лабораторией биотехнологии и вирусологии Новосибирского государственного университета, члена-корреспондента РАН Сергея Нетесова, вещи нужно стирать минимум полтора часа при температуре в 60 градусов Цельсия при вирусе SARS-CoV 2. Такая стирка сделает одежду безопасной.

Также ученый объяснил схожесть геномов SARS-CoV и SARS-CoV 2, которые отличаются лишь на 20 процентов.

По словам Нетесова, в целом, общее строение вирусных частиц и набор белков одинаковы. Однако при проведении экспериментов специалисты установили, что температура инактивации SARS составляла 56, 67 и 75 градусов Цельсия для воздействия в течение полутора часов, часа и 30 минут соответственно, пишут "Известия".

Завлабораторией добавил, что для удаления коронавируса с одежды при стирке нужно добавлять порошок. В нем содержатся поверхностно-активные вещества, которые хоть и не убивают вирус, но активнее смывают его вместе с частицами пыли и грязи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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