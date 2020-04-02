Российские биржевые индексы подскочили вслед за нефтью

2 Апр 2020 2020-04-02T19:26:51+03:00

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Российские индексы Мосбиржи и РТС продемонстрировали рост в ходе торгов в четверг, 2 апреля. Они подскочили вслед за ценами на нефть и курсом рубля.

Индекс Мосбиржи прибавил 2,9% до 2545,95 пункта. РТС подрос на 4,7% остановившись на 1034,06 пункта.

Лидерами роста на рынке акций стали бумаги сырьевого сектора «Лукойла» (+11,19%), а также «Роснефти» (7,45) «Газпромнефти» (7,42).

На фоне подъема энергетического сектора в связи с ростом цен на черное золото большинство фондовых индексов стран Западной Европы торговалось также в зеленой зоне, американские фондовые индексы также начали торги на подъеме.

Как писал ранее сайт kp.ru, цены на североморскую смесь марки Brent с поставкой в мае на лондонской бирже ICE Futures на пике подскакивали на 46,7% до отметки в 36,29 доллара за баррель, а нефть марки WTI выросла на 24,8% - до 25,67 доллара за баррель. Вслед за черным золотом резко укрепился рубль: доллар торгуется ниже 78 рублей, евро - ниже 85 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU