США обсудили с Россией сокращение добычи на 10 млн баррелей в сутки
Представитель нефтяного регулятора США Райан Ситтон заявил, что обсудил с главой Минэнерго России Александром Новаком сокращение добычи на 10 млн баррелей в сутки в свете распространения коронавируса.
Ситтон отметил, что несмотря на постоянную конкуренцию, в данной ситуации «требуется беспрецедентный уровень международного сотрудничества»,
«С нетерпением жду возможности вскоре поговорить с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом», - заявил он.
Напомним, накануне Саудовская Аравия призвала к экстренной встрече стран-участниц ОПЕК+ и других стран с целью достижения соглашения, которое восстановит баланс на нефтяном рынке.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что соглашения России и Саудовской Аравии по ценам на нефть не придется ждать слишком долго, поскольку, по его словам, сложилась ситуация, которая не устраивает две стороны.
ИСТОЧНИК KP.RU