2 Апр 2020 2020-04-02T22:05:25+03:00

США обсудили с Россией сокращение добычи на 10 млн баррелей в сутки Фото: REUTERS

Об этом рассказал представитель нефтяного регулятора США

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Представитель нефтяного регулятора США Райан Ситтон заявил, что обсудил с главой Минэнерго России Александром Новаком сокращение добычи на 10 млн баррелей в сутки в свете распространения коронавируса.

Ситтон отметил, что несмотря на постоянную конкуренцию, в данной ситуации «требуется беспрецедентный уровень международного сотрудничества»,

«С нетерпением жду возможности вскоре поговорить с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом», - заявил он.

Напомним, накануне Саудовская Аравия призвала к экстренной встрече стран-участниц ОПЕК+ и других стран с целью достижения соглашения, которое восстановит баланс на нефтяном рынке.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что соглашения России и Саудовской Аравии по ценам на нефть не придется ждать слишком долго, поскольку, по его словам, сложилась ситуация, которая не устраивает две стороны.

ИСТОЧНИК KP.RU