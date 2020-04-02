Распространение коронавируса: мир преодолел отметку в 1 млн зараженных

2 Апр 2020 2020-04-02T21:37:20+03:00

Изменить размер текста: A A

По последним данным, общее число зарегистрированных случаев заражения коронавируса COVID-19 в мире превысило миллион.

Всего по данным на четверг, 2 апреля, в мире зафиксировано 1 000 829 случаев заражение новой коронавирусной инфекцией. С начала вспышки заболевания жертвами инфекции стали уже 51 356 человек. Выздоровели 210,199 пациентов, в больницах остаются 739 274, из них в критическом состоянии 37 703.

Лидером по числу заболевших остаются Соединённые Штаты, где зарегистрировано 235 747 случаев. Только за минувшие сутки там было выявлено более 20 тысяч случаев заражения. Следом идут Италия и Испания с 115 242 и 110 238 заболевшими, соответственно.

Как рассказывал сайт kp.ru, по последним данным на 2 апреля в России зарегистрировано 3 548 случаев заражения в 76 регионах. За весь период зафиксирован 31 летальный случай, а выздоровели 235 пациента.

10 шагов по профилактике коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU