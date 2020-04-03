Ученые заявили, что коронавирус может передаваться не только при чихании или кашле, но и при разговоре или дыхании

3 Апр 2020 2020-04-03T03:32:58+03:00

При этом исследователи считают, что коронавирус не так заразен, как корь или туберкулез

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Американские ученые сообщили Белому дому новые данные о способах распространения коронавируса. Их исследование показало, что заразиться можно через дыхание или во время разговора с зараженным человеком, даже если он при этом не чихал и не кашлял.

Доктор Харви Файнберг, бывший декан Гарвардской школы общественного здравоохранения, подтвердил гипотезы китайских коллег, которые заявляли, что частички вируса могут попадать в воздух, буквально прикрепляясь к пыли, во время снятия одежды медперсоналом, а также при уборке помещений, в том числе помещений больниц.

- Генетический материал вируса обнаружен в комнатах пациентов на расстоянии более 6 футов от пациентов,- приводит заявление ученого CNN. - Возможно, что частицы аэрозольного коронавируса могут висеть в воздухе и потенциально заразить кого-то, кто проходит мимо.

Но заразность помещения, в котором есть частицы вируса, зависит от нескольких факторов: сколько вируса выделяет зараженный человек при дыхании или разговоре, а также от количества циркулирующего воздуха. То есть в случае непроветриваемого помещения, вероятность выше, но если вы откроете окна, то ветер скорее всего рассеет его.

- Коронавирус не так заразен, как корь или туберкулез,- сказал Файнберг. - Я не собираюсь носить хирургическую маску, потому что она нужна врачам. Но у меня есть хорошая бандана в западном стиле, еще у меня есть балаклава..

ИСТОЧНИК KP.RU