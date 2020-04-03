2020-04-03T09:13:49+03:00
Коронавирус Covid-19

Во Владивостоке умер пациент с диагнозом коронавируса

Об этом сообщил губернатор области
Ася КУЗНЕЦОВА
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Во Владивостоке в больнице умер пациент с диагнозом коронавирусВо Владивостоке в больнице умер пациент с диагнозом коронавирусФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Во Владивостоке в больнице умер пациент с диагнозом коронавируса, сообщил губернатор края Олег Кожемяко.

Он также уточнил, что пациент с подтвержденной двусторонней пневмонией и положительным результатом на коронавирус скончался в пятницу, 3 апреля в возрасте 52 лет.

Оперативный штаб Приморья по борьбе с коронавирусом отметил, что мужчина поступил в инфекционный госпиталь 29 марта и с первого дня находился в палате интенсивной терапии.

- У нас печальная новость: скончался в больнице пациент от коронавируса. Врачи делали все возможное, чтобы спасти его жизнь. К сожалению, болезнь оказалась сильнее. Я выражаю соболезнования родным и близким этого человека. Еще раз напоминаю о том, что необходимо соблюдать все меры предосторожности. Мы видим, что болезнь не щадит никого. Поэтому особое внимание уделяйте вопросам самоизоляции. Находитесь дома, никуда не ходите! Это временно нужно вместе переждать, сделать так, чтобы болезнь не получила дальнейшего распространения, - сообщил губернатор Кожемяко.

По состоянию на утро 3 апреля в Приморье зафиксировано 7 заболевших коронавирусом. Два человека вылечились.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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