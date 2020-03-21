2020-03-21T12:07:23+03:00
Коронавирус Covid-19

Ученые озадачены: коронавирус поражает мужчин и щадит женщин

Две трети умерших из-за COVID-19 в Италии были представителями сильного пола [фото, видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Гендерная избирательность инфекции озадачила экспертовГендерная избирательность инфекции озадачила экспертовФото: REUTERS
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Ученые всего мира ломают голову над загадкой: почему мужчины гораздо чаще становятся жертвами коронавируса COVID-19, чем женщины. Например, в Италии, где на сегодняшний день от пневмонии нового типа скончались свыше четырех тысяч человек, более 70% умерших были именно представителями сильного пола.

По данным итальянского агентства по исследованиям в области общественного здравоохранения, мужчины и заражаются этой инфекцией чаще: на их долю приходится 60% подтвержденных случаев заболевания. Причем ранее проведенный анализ показал, что эти цифры были еще выше: 80% смертей приходилось на мужчин, но через некоторое время разрыв сократился. Исследования в Китае, откуда началось распространение инфекции по всему миру, тоже показывают, что примерно две трети (около 64%) умерших пациентов – мужчины, пишет газета The Washington Post.

Исследование показало, что мужчины и заражаются коронавирусом чаще Фото: REUTERS

Исследование показало, что мужчины и заражаются коронавирусом чащеФото: REUTERS

Ученые говорят, что пока не понимают причины такой гендерной избирательности коронавируса, но предполагают, что у женщин более сильная иммунная система, и у них реже встречаются хронические заболевания, которые делают пациентов более уязвимыми.

Некоторые специалисты считают, что это связано с такими «мужскими» вредными привычками, как курение и пьянство, ослабляющими иммунную систему. Другие пытаются все объяснить физиологическими различиями: мол, давно известно, что женский организм легче переносит стрессы – например, голод.

Эксперты считают, что женщины выносливее, легче переносят стресс и голод, у них иммунная система сильнее Фото: REUTERS

Эксперты считают, что женщины выносливее, легче переносят стресс и голод, у них иммунная система сильнееФото: REUTERS

По словам Карлоса дель Рио, заведующего кафедрой глобального здравоохранения в Университете Эмори в Атланте (штат Джорджия), это «половое неравенство» перед инфекцией «озадачила» экспертов и «вызывает много беспокойства».

Ранее уже было известно, что жертвами коронавируса становятся, в основном, пожилые люди, но вот эта другая тенденция – более высокая смертность мужчин – специалистам совсем непонятна.

«Честно говоря, сегодня мы не знаем, почему COVID-19 опаснее для мужчин, чем для женщин, или почему масштаб разницы в Италии больше, чем в Китае, - призналась изданию профессор Сабра Кляйн из Университета Джона Хопкинса в Балтиморе (штат Мэриленд).

Пожилая супружеская пара из небольшого городка на севере Италии соблюдает главное правило – почаще мыть руки Фото: REUTERS

Пожилая супружеская пара из небольшого городка на севере Италии соблюдает главное правило – почаще мыть рукиФото: REUTERS

«Что мы знаем, так это то, что в дополнение к пожилому возрасту, быть мужчиной – тоже является фактором риска тяжелого исхода, и общественность должна быть осведомлена», - добавила профессор.

Напомним, как писал сайт kp.ru, о коронавирусе стало известно в начале 2020 года. Очагом распространения вируса считается китайский город Ухань. Оттуда COVID-19 распространился сначала по Китаю, а затем и по всему миру.

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Наиболее тяжелая ситуация сейчас в странах Европы: по данным ВОЗ на 21 марта, там с начала вспышки заболевания уже заразились коронавирусом 104,6 тысячи человек, умерли 4899. В России на сегодняшний день зарегистрировано 253 случая заражения и ни одной смерти от коронавирусной пневмонии.

Карта распространения коронавируса

Италия переживает крупнейшую за пределами Азии вспышку COVID-19.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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