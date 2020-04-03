2020-04-03T10:59:20+03:00
Экономика

Эксперты рассказали о профессиях, которые переживут любой кризис

Программисты, инженеры, учителя всегда будут востребованы
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Названы профессии, которые переживут любой кризисНазваны профессии, которые переживут любой кризисФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Карантин и ограничения связанные с распространением коронавирусной инфекции могут негативно сказаться на таких сферах, как турбизнес, авиаперевозки, развлекательная индустрия. Однако есть и профессии, которым не страшен ни один кризис – они будут востребованы во все времена. Так, профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов считает, что любые экономические проблемы преодолеют люди, работающие с цифрами.

«Вся история человечества связана с математикой. Наука и инженерия, статистика и программирование. Освоившим эту специальность дорога открыта во многих сферах деятельности. Хорошее знание этого предмета повышает конкурентоспособность на рынке труда», - цитирует эксперта «Российская газета».

Кроем того, по мнению профессора, всегда будет востребована профессия врача, а также любые смежные направления: биотехнология, фармацевтия, биоинженерия, инженерия медицинских приборов. Сафонов уверен, что не останутся без работы и учителя, аналитики, психологи. Хороший психолог поможет выйти из любого кризиса - как личного, так и связанного с глобальными изменениями, отмечает эксперт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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