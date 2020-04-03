2020-04-03T12:45:41+03:00
Политика

ФСБ предотвратила теракты сразу в Ставрополье и на Ямале

Одного из преступников уничтожили после того, как он открыл огонь при задержании
Ася КУЗНЕЦОВА
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В ФСБ сообщили о предотвращении терактов в двух регионах России : в Ставрополье и на ЯМале. В Ставрополье задержаны два боевика, на Ямале - три.

Два боевика запрещённой в России группровки "Исламское государство" готовили нападения в Ставропольском крае на полицейских и теракты в общественных местах. Один из них открыл огонь при задержании, его ликвидировали. Второго задержали. У них изъяты составляющие для самодельной бомбы, а также оружие и запрещённая литература.

Теракты на полуострове Ямал готовили три боевика из ячейки другой запрещённой в России террористической организации "Имарат Кавказ". Они собрали бомбу и планировали взрывы в торговом объекте в городе Лянтор. Всех боевиков задержали, у них нашли оружие и составляющие для изготовления ещё одной бомбы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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