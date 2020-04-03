2020-04-03T13:45:33+03:00
Общество

Песков: Режим нерабочих дней сократят, если снизится угроза распространения коронавируса

Президент накануне объявил выходные до 30 апреля
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments10
Песков сообщил, что режим нерабочих дней сократят при минимизации угрозы дальнейшего распространения коронавирусаПесков сообщил, что режим нерабочих дней сократят при минимизации угрозы дальнейшего распространения коронавирусаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что режим нерабочих дней сократят при минимизации угрозы дальнейшего распространения коронавируса.

- Пока эта угроза будет оставаться актуальной, продолжается режим, - отметил представитель Кремля.

Он также уточнил, что когда динамика заражения коронавирусом пойдёт на спад, необходимость такого режима исчезнет. Песков напомнил, что именно об этом сообщил президент в своём обращении к россиянам.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин подписал указ о продлении нерабочих дней до 30 апреля включительно с охранением заработной платы сотрудников.

Президент также отметил, что единого решения для всей России не может быть, поскольку в некоторых регионах нет ни одного заболевшего коронавирусом, а в отдельных, как в Москве, их больше чем в любом другом субъекте. Поэтому президент расширил полномочия региональных глав и призвал их разработать необходимые для своей области меры.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Набиуллина: Режим нерабочих дней в России неизбежно ударит по экономике
Во время режима самоизоляции воздух в Москве стал чище в пять раз
В Правительстве считают абсолютно оправданным продление нерабочих дней до мая
Правительство рекомендует регионам предоставить бизнесменам отсрочку по налогам на имущество
Мишустин: пик заболеваемости коронавирусом в России не пройден
Онлайн-магазины пожаловались на задержания курьеров из-за вируса
В Испании столетняя женщина вылечилась от коронавируса
Минпромторг посоветовал регионам РФ не изменять режим продажи алкоголя
Ангела Меркель вышла из карантина
В Москве разрешили ездить на машине только по одному
Полиция сможет составлять протоколы на нарушителей самоизоляции после соглашения мэрии и МВД
Система мониторинга больных коронавирусом создана в Москве
Песков сообщил, что Кремль разберётся с вопросом сборов средств с бизнеса и населения на борьбу с коронавирусом
Песков отказался комментировать вопрос об участии России во встрече ОПЕК+
Российские ученые создали один из самых мощных патронов калибра 9 мм в мире
Песков: Режим нерабочих дней сократят, если снизится угроза распространения коронавируса
Евро опустился ниже 83 рублей впервые с середины марта