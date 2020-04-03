Песков: Режим нерабочих дней сократят, если снизится угроза распространения коронавируса

3 Апр 2020 2020-04-03T13:45:33+03:00

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что режим нерабочих дней сократят при минимизации угрозы дальнейшего распространения коронавируса.

- Пока эта угроза будет оставаться актуальной, продолжается режим, - отметил представитель Кремля.

Он также уточнил, что когда динамика заражения коронавирусом пойдёт на спад, необходимость такого режима исчезнет. Песков напомнил, что именно об этом сообщил президент в своём обращении к россиянам.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин подписал указ о продлении нерабочих дней до 30 апреля включительно с охранением заработной платы сотрудников.

Президент также отметил, что единого решения для всей России не может быть, поскольку в некоторых регионах нет ни одного заболевшего коронавирусом, а в отдельных, как в Москве, их больше чем в любом другом субъекте. Поэтому президент расширил полномочия региональных глав и призвал их разработать необходимые для своей области меры.

ИСТОЧНИК KP.RU