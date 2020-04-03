Система мониторинга больных коронавирусом создана в Москве

3 Апр 2020 2020-04-03T14:04:01+03:00

В Москве создали базу с информацией и фотографиями заражённых коронавирусом. Все они находятся под контролем Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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В Москве создали базу с информацией и фотографиями заражённых коронавирусом. Все они находятся под контролем, сообщил спикер Мосгордумы Алексей Шапошников.

- Специальная база заболевших коронавирусом с фотографиями создана в Москве, их контролируют, - рассказал он радиостанции "Говорит Москва".

Ранее сайт kp.ru сообщал, что больные коронавирусом в Москве получат приложение "Социальный мониторинг" для телефона. С помощью онлайн-системы полиция сможет убедиться, что заражённые коронавирусом в Москве не выходят из квартиры.

- Подчеркну, что мы не планируем использовать его для всех жителей города. Приложением будут пользоваться пациенты, которые выбрали лечение на дому и подписали необходимое согласие. В этом документе в том числе полностью прописано, к каким данным смартфона получит доступ приложения. Все данные, которые пользователи передадут приложению, будут храниться на серверах Департамента информационных технологий, которые расположены на России, - рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента информационных технологий столицы Эдуард Лысенко.

ИСТОЧНИК KP.RU