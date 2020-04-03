Ангела Меркель вышла из карантина

3 Апр 2020 2020-04-03T13:31:44+03:00

Канцлер ФРГ Ангела Меркель наконец-то приступила к работе после домашнего карантина. Фото: REUTERS

Все три теста на наличие коронавируса оказались отрицательными

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Канцлер ФРГ Ангела Меркель наконец-то приступила к работе после домашнего карантина. Об этом немецким журналистам рассказал ее пресс-секретарь.

Все три теста на наличие коронавируса, которые сдала Меркель, были отрицательными.

Напомним, что врач, который делал Меркель профилактическую прививку, оказался инфицирован covid-19. Поэтому канцлер Германии приняла решение работать из дома. Она трижды прошла проверки на коронавирус и исполняла свои служебные обязанности дистанционно.

Ранее Ангела Меркель сообщила о возможной опасности заражения коронавирусом нового типа 70 процентов населения Германии.

Между тем, депутат Берлинского городского парламента Гуннар Линдеманн в эксклюзивном интервью kp.ru сообщил, что правительству страны стоит санкции и вместе с Россией бороться с коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU