Ангела Меркель вышла из карантина
Канцлер ФРГ Ангела Меркель наконец-то приступила к работе после домашнего карантина. Об этом немецким журналистам рассказал ее пресс-секретарь.
Все три теста на наличие коронавируса, которые сдала Меркель, были отрицательными.
Напомним, что врач, который делал Меркель профилактическую прививку, оказался инфицирован covid-19. Поэтому канцлер Германии приняла решение работать из дома. Она трижды прошла проверки на коронавирус и исполняла свои служебные обязанности дистанционно.
Ранее Ангела Меркель сообщила о возможной опасности заражения коронавирусом нового типа 70 процентов населения Германии.
Между тем, депутат Берлинского городского парламента Гуннар Линдеманн в эксклюзивном интервью kp.ru сообщил, что правительству страны стоит санкции и вместе с Россией бороться с коронавирусом.
ИСТОЧНИК KP.RU
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