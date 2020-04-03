3 Апр 2020 2020-04-03T17:41:23+03:00

Полеты будут приостановлены с 4 апреля 2020 года Фото: Иван ВИСЛОВ

Пассажирское международное авиасообщение, включая вывозные рейсы для граждан РФ, пока отменено

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Россия останавливает вывозные международные рейсы с 4 апреля.

Пассажирское международное авиасообщение, включая вывозные рейсы для граждан РФ, которые находятся за границей, будет отменено с субботы, 4 апреля. Об этом ТАСС сообщил источник в авиаотрасли.

Сообщается, что "Росавиация" отозвала все разрешения на совершение международных авиаперевозок.

- Вывозные рейсы с 00:00 часов 4 апреля 2020 года будут приостановлены, - сказал источник.

До какого срока будут действовать такие ограничения и с чем именно связано такое решение, пока не уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU