Эксперт рассказал, когда цена на нефть восстановится до 50 долларов

3 Апр 2020 2020-04-03T17:32:57+03:00

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Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета Игорь Юшков сделал прогноз, когда восстановятся цены на «чёрное золото» в нашей стране.

– Я думаю, что июнь, переход во второе полугодие – это будет некий рубеж, когда цены на нефть начнут восстанавливаться, – отметил Юшков в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». – К тому периоду и Китай уже нарастит объем потребления, выходя из этого кризиса, который был связан с карантином, и европейцы уже поправятся и карантин начнут отменять. И добыча в США по сланцевым проектам, у которых высокая себестоимость, у них уменьшится. Поэтому рынок летом начнет балансироваться. Если будет новое соглашение ОПЕК+, тогда мы быстрее восстановимся и придем к тем показателям в 50-60 долларов за баррель, которые были на начало года.

По мнению Юшкова, если не будет соглашения ОПЕК+, то период восстановления займёт больше времени. По его прогнозам, в такой ситуации цена за баррель к декабрю будет составлять около 40-45 долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU