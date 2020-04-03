3 Апр 2020 2020-04-03T17:33:01+03:00

Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат и один из крупнейших в стране производителей СГИ включились в борьбу с коронавирусом

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Архангельский ЦБК и его поставщик лесосырья – архангельская Группа компаний «Титан» направили 20 млн. руб. в помощь региональной медицине на борьбу с коронавирусом. Предполагаемо помощь компаний пойдет на закупку медтехники и средств профилактики эпидемии в Архангельской области. Об этом сообщил член Советов директоров Архангельского ЦБК и холдинга «Титан» Владимир Крупчак.

Дочерняя компания АЦБК - ООО «Архбум Тиссью Групп» передает свою продукцию - туалетную бумагу и бумажные полотенца под собственным брендом Soffione Детской инфекционной клинической больнице №6 (3-ий Лихачевский переулок д 2Б) и Инфекционному корпусу для больных COVID-19, который сейчас строится с использованием быстровозводимых конструкций и сопутствующей инфраструктурой.

После прохождения всех соответствующих формальностей и процедур, часть продукции из Инфекционного корпуса будет передана и Городской клинической больнице №40 в Коммунарке – главному форпосту в стране в лечении коронавируса.

Помощь в передаче продукции предприятия оказывает стратегический партнер ООО «Архбум Тиссью Групп» - компания ООО «Клин Мастер».

Как отметили в компании, этот шаг «Архбум Тиссью Групп» - проявление гражданской позиции коллектива работников в существующих условиях пандемии, отдающих себе отчет в том, что их продукция является жизненно важной и необходимой.

«Свою акцию мы негласно между нами назвали «Вернем веру в Добро». Конечно, наш приоритет – обеспечение стратегическом продуктом покупателей, но мы думаем и о тех, кому сейчас действительно трудно, - подчеркивают в «Архбум Тиссью Групп».- Пока все кричат «Бумаги нет», «Продавай все, что есть», мы работаем в усиленном режиме, наш штат пополнился 18 новыми сотрудниками, и, мы, по мере возможностей, оказываем помощь тем, кто сейчас находится в сложной жизненной ситуации».