2020-04-03T17:59:34+03:00
Общество

Правительство проработает вопрос выплат семьям за третьего ребенка

Срок исполнения поручения президента Владимира Путина - до 1 июня 2020 года
Юлия КЕКОВА
Поделиться:
Правительство проработает вопрос выплат семьям за третьего ребенкаПравительство проработает вопрос выплат семьям за третьего ребенкаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Президент РФ Владимир Путин поручил Правительству рассмотреть вопрос об установлении к 2024 году выплат малообеспеченным семьям при рождении третьего и последующих детей.

Согласно тексту поручения, пособие будет ежемесячным, а выплаты будут производиться в качестве поддержки семьям с детьми до достижения ребенком возраста трех лет во всех российских регионах.

Поручение было утверждено главой государства по итогам встречи с представителями общественности в городе Усмань Липецкой области, сообщается на сайте Кремля.

Исполнить поручение президента Правительству РФ необходимо в срок до 1 июня 2020 года.

Ранее сайт kp.ru писал, что Путин подписал федеральный закон, который упрощает процедуру получения мер социальной защиты и поддержки для малообеспеченных семей с детьми.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24