Путин подписал закон о дистанционной продаже рецептурных лекарств во время ЧС

3 Апр 2020 2020-04-03T20:13:46+03:00

Приобрести лекарства во время режима ЧС можно будет онлайн Фото: Иван ВИСЛОВ

Приобрести лекарства в случае чрезвычайных ситуаций будет проще

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Президент России Владимир Путин подписал закон о дистанционной продаже рецептурных лекарств на время ЧС.

Купить онлайн лекарственные препараты можно будет в случае объявления властями чрезвычайной ситуации в стране. Документ размещен на официальном портале правовой информации.

- Розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения (за исключением препаратов, отпускаемых по рецепту врача, наркотических, психотропных, а также спиртосодержащих, где доля этилового спирта свыше 25%) может осуществляться дистанционным способом, - говорится в документе.

Продажа лекарств в розницу может осуществляться дистанционно и для медицинского применения, в частности аптечные организации, имеющие лицензию на фармацевтическую деятельность.

При обнаружении в Сети интернет сайтов или онлайн-магазинов по продаже лекарств без необходимой лицензии, доступ к порталам будет заблокирован. Их внесут в реестр запрещенных.

ИСТОЧНИК KP.RU