2020-04-03T20:27:21+03:00
Экономика

Путин подписал закон о праве россиян и малого бизнеса на кредитные каникулы из-за коронавируса

Такое решение было принято в целях поддержки населения
Юлия КЕКОВА
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Владимир ПутинВладимир ПутинФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Президент России Владимир Путин подписал закон о праве россиян и малого бизнеса на кредитные каникулы в связи с ситуацией коронавируса в стране. Текст закона опубликован на официальном портале правовой информации.

Документ оформлен как поправки ко второму чтению законопроекта о полномочиях Банка России по повышению финансовой грамотности населения и МСП. Ранее, 2 апреля, его одобрил Совет Федерации.

Сообщается, что заемщики (физическое лицо либо индивидуальный предприниматель) могут обратиться к кредитору с требованием установить кредитные каникулы. Срок их предоставления - до 6 месяцев.

Ранее сайт kp.ru писал, что для оформления такой отсрочки доход заемщика за прошлый месяц снизился на 30% и более. Кредитная организация может потребовать документ, подтверждающий эти данные, который необходимо предоставить в течение 90 дней после обращения.

Заемщик может обратиться в любой момент в течение времени действия кредитного договора, но не позднее 30 сентября 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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