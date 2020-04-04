Число выздоровевших от коронавируса в России на 4 апреля 2020 года составило 281 человек

4 Апр 2020 2020-04-03T23:42:43+03:00

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в России на 4 апреля 2020 года

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Число выздоровевших от коронавируса в России на 4 апреля 2020 года достигло 281 человек. Это почти в семь раз больше, чем число умерших пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, таких уже 40.

За сутки число излечившихся увеличилось на 46: больше всего в Москве - 28 человек, в Самарской области - 5, в Татарстане - 4, Башкортостане - 4, Пермском крае и ХМАО-Югра - по 2, в Ульяновской области -1.

Перед тем, как выписать пациентов, комиссия врачей, в которую входят не только инфекциологи, но и пульмонологи, а также врачи других профилей, оценивают состояние человека, дают дальнейшие рекомендации, обязательно перед выпиской вновь проводят тестирование на коронавирус. При отрицательном результате пациента выписывают.

В ВОЗ сообщили, что пик пандемии коронавиурса еще не пройден. Поэтому важно соблюдать меры предосторожности, лучшие из которых - гигиена и изоляция. Особую опасность вирус представляет для людей с серьезными заболеваниями, в России открыта горячая линия помощи онкобольным на период пандемии.

ИСТОЧНИК KP.RU