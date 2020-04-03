Ученые назвали кардинальное отличие коронавируса от гриппа

3 Апр 2020 2020-04-03T23:31:02+03:00

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Названо главное отличие коронавируса от гриппа. Заболевания имеют схожие симптомы - ломата в теле, высокая температура, и то, и другое может привести к смерти человека. Но в отличие от коронавируса, от гриппа у человечества есть коллективный иммунитет.

Причиной коллективного иммунитета является массовая вакцинация, которая приводит к ослаблению каналов передачи возбудителя заболевания. За счет того, что у многих сделана прививка, то шансы заразиться у людей из группы риска (у кого болезнь может протекать тяжелее всего из-за хронических болезней) снижаются.

Специалист из Университета Вашингтона в Сент-Луисе Эбигейл Карлсон изданию Business Insider, что грипп от коронавиурса отличает наличие коллективного иммунитета.

Коронавиурс заболевание новое, от него нет вакцины, заразиться может любой. Так и вышло, за срок в три месяца оказался заражен практически весь мир, вирус легко передается, особенно, из-за того, что некоторые не знают, что больны. Отсутствие симптомов не означает, что человек не заразен.

- Сейчас мы находимся в состоянии, когда система здравоохранения находится под огромной нагрузкой, - сказал Карлсон. - Маски ограничены, аппараты ИВЛ (искусственная вентиляция легких) ограничены, кровати ограничены.

Итальянские врачи заявляют, что заразиться может не только человек от человека, домашние питомцы тоже в группе риска.

ИСТОЧНИК KP.RU