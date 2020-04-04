Врач оценил риски заразиться коронавирусом во время пробежки

4 Апр 2020 2020-04-04T04:48:52+03:00

Пробежка не входит в список важных дел, из-за которых разрешено нарушать режим изоляции

Изменить размер текста: A A

Полезен ли бег для здоровья в период пандемии коронавируса, рассказал заместитель главного врача по терапии Городской клинической больницы им. М.Е Жадкевича, Михаил Глотов в эфире на YouTube-канале Владимира Соловьева.

Спорт на открытом воздухе в России не входит в список дел, ради которых разрешено нарушить режим изоляции. Хотя в Великобритании премьер-министр Борис Джонсон, оставил занятия физкультурой в числе четырех причин, по которым можно выходить на улицу, но с оговоркой - тренироваться или бегать надо в одиночку.

Насколько опасно сейчас заниматься спортом, даже если выходить на пробежку одному:

- Если вы будете бежать вслед за человеком с коронавирусом на расстоянии одного метра как минимум 15 минут и он будет без конца кашлять, тогда вероятность высока- сказал Михаил Глотов.

Вирус может оставаться некоторое время в воздухе, особенно в помещении или на улице при безветренной погоде. Частицы вируса настолько малы, что спокойно "прикрепляются" к частицам пыли и могут перемещаться и попадать в организм человека.

Журналист Владимир Соловьев в свою очередь обратился с просьбой предусмотреть возможность разрешить россиянам бегать на свежем воздухе, поскольку спорт в жизни многих - важная часть, а с закрытием фитнес-клубов, люди лишились влзможности тренироваться.

Его не поддержал доктор:

- Как только вы выйдете на улицу и начнете бегать, появится масса озабоченных людей, которые скажут: "Я тоже хочу бегать". Начнется беготня толпой. Что будет дальше, тоже понятно.

ИСТОЧНИК KP.RU