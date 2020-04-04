"Рынок заставит их остановиться": Трамп прокомментировал нефтяной спор между Россией и Саудовской Аравией

4 Апр 2020 2020-04-04T07:30:48+03:00

Трамп считает, что от нефтяного "спора" между Россией и Саудовской Аравией страдает не только весь мир, но и сами участники спора, поскольку обе страны живут в основном за счёт экспорта нефти и газа Фото: REUTERS

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Президент США Дональд Трамп заявил, что падение цен на нефть заставит Москву и Эр-Рияд сократить объёмы добычи.

- Они увеличили производство, вот что они сделали. Но они остановятся, поскольку рынок заставит их остановиться, - сообщил он на брифинге в Белом доме.

Он также отметил, что две страны стали добывать столько нефти, что сделали её "дешевле воды", а пандемия коронавируса спровоцировала падение спроса на неё.

Трамп добавил, что от нефтяного "спора" между Россией и Саудовской Аравией страдает не только весь мир, но и сами участники спора, поскольку обе страны живут в основном за счёт экспорта нефти и газа. Американский лидер считает, что Москва и Эр-Рияд разрешат спор "довольно быстро".

Ранее, 2 апреля Трамп после переговоров с лидерами обеих стран сообщил, что страны между собой договорились о сокращении нефтедобычи на беспрецедентные 10-15 миллионов баррелей в сутки. Такое количество нефти составляет порядка 10-15% всего мирового предложения. Сами страны подобного соглашения не подтвердили. При этом они заявили, что проведут переговоры по вопросу стабилизации рынка с остальными крупными игроками на нефтяном рынке.

- Излишки нефти и газа колоссальны, - отметил Трамп и добавил, что разрешить этот вопрос быстро не удастся.

Трамп также рассказал, что накануне провёл встречу с руководством таких компаний, как Continental Resources, Philips 66, Hilcorp Energy, Devon Energy, Energy Transfer Partners, Occidental Petroleum, Exxon-Mobile, Chevron и Американского института нефти. Он сообщил им, что США создаёт стратегический запас нефти, чтобы производители в стране также смогли хранить там излишки, которые смогут распродать позже.

Министр энергетики США рассказал, что власти поддерживают нефтяников и сдают им ёмкости в Стратегическом нефтяном резерве.

На брифинге Дональд Трамп не стал отвечать прямо на вопрос о возможном сокращении нефтедобычи США, однако источники CNN рассказали, что таких шагов администрацией не предусмотрено.

ИСТОЧНИК KP.RU