Коронавирус у Пинк: Что известно о состоянии здоровья певицы
Американская певица Пинк сообщила о том, что вылечилась от коронавируса, которым заболела чуть больше двух недель назад.
- Две недели назад у меня и моего трёхлетнего сына появились симптомы коронавируса. К счастью, у нашего лечащего врача был тест на вирус, мы сдали анализ, и он оказался положительным, - рассказала она в своём Twitter.
Вся семья оставалась дома две недели, а несколько дней назад тест показал, что все они здоровы.
- Провалом нашего правительства и искажением всей ситуации является то, что тесты недостаточно широко доступны. Эта реально существующее, серьёзное заболевание, - заявила Пинк.
Певица также сообщила , что пожертвует в общей сложности 500 тысяч долларов в Фонд больницы Темпльского университета и ещё 500 тысяч долларов в главный фонд по борьбе с коронавирусом в Лос-Анджелесе.
Pink - "Funhouse"
ИСТОЧНИК KP.RU