2020-04-04T08:02:42+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус у Пинк: Что известно о состоянии здоровья певицы

Пинк назвала провалом американского правительства отсутствие широкого доступа к тестам и пожертвовала $1 млн на борьбу с болезнью
Ася КУЗНЕЦОВА
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Певица Пинк победила коронавирусПевица Пинк победила коронавирусФото: Instagram.com
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Американская певица Пинк сообщила о том, что вылечилась от коронавируса, которым заболела чуть больше двух недель назад.

- Две недели назад у меня и моего трёхлетнего сына появились симптомы коронавируса. К счастью, у нашего лечащего врача был тест на вирус, мы сдали анализ, и он оказался положительным, - рассказала она в своём Twitter.

Вся семья оставалась дома две недели, а несколько дней назад тест показал, что все они здоровы.

- Провалом нашего правительства и искажением всей ситуации является то, что тесты недостаточно широко доступны. Эта реально существующее, серьёзное заболевание, - заявила Пинк.

Певица также сообщила , что пожертвует в общей сложности 500 тысяч долларов в Фонд больницы Темпльского университета и ещё 500 тысяч долларов в главный фонд по борьбе с коронавирусом в Лос-Анджелесе.

Pink - "Funhouse"

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ИСТОЧНИК KP.RU

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