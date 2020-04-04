2020-04-04T11:51:15+03:00
Коронавирус Covid-19

9 пациентов скончались в России от коронавируса за последние сутки

Всего в стране погибли 43 человека
Ася КУЗНЕЦОВА
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За сутки в России скончались 9 пациентов с положительным тестом на коронавирусЗа сутки в России скончались 9 пациентов с положительным тестом на коронавирусФото: GLOBAL LOOK PRESS
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За сутки в России скончались 9 пациентов с положительным результатом анализа на коронавирус. Всего в стране 43 летальных исхода, сообщает оперативный штаб.

Также по состоянию на 4 апреля вылечились и выписались из больниц ещё 52 человека, всего выздоровели 333 человека.

Всего число заболевших в России достигло 4 731 человека. За последние сутки выявлено 582 случая заболевания в 32 регионах России. 434 новых заражённых в Москве и 49 в Московской области. Остальным лидирующими по количеству новых заболевших регионами стали Санкт Петербург и Брянская область. Там за сутки выявлено 15 и 12 инфицированных человек.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что Россия с полуночи 4 апреля отменила все международные рейсы, которыми оставшиеся за границей россияне могли прилететь в страну, а остающиеся здесь иностранцы - вернуться на родину.

Остающимся за рубежом гражданам России будет оказана необходимая помощь от дипломатических миссий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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