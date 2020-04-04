2020-04-04T15:18:05+03:00
Коронавирус Covid-19

ВОЗ объяснила что делать семьям, в которых есть зараженные коронавирусом

Больного необходимо изолировать, выделить отдельную посуду и контактировать с ним только в маске и перчатках
Вероника ЦЫГАНОВА
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) дала советы по борьбе с коронавирусом в случае, если заболел один из членов семьи.Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) дала советы по борьбе с коронавирусом в случае, если заболел один из членов семьи.Фото: Shutterstock
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) дала советы по борьбе с коронавирусом в случае, если заболел один из членов семьи.

Больного нужно поместить его в отдельную, хорошо проветриваемую комнату, или держаться от него на расстоянии минимум 1 метр. Передвижение заболевшего по квартире нужно ограничить, а для ухода определить одного человека без хронических заболеваний. Контактировать с заболевшим можно только в маске и перчатках, после чего мыть руки с мылом. Заболевший должен постоянно носить маску, либо прикрывать нос и рот салфетками во время кашля или чихания, а затем их сразу выбрасывать. Все поверхности, которых касается больной человек, нужно дезинфицировать, его постельное белье и одежду стирать отдельно при температуре 60-90 градусов. И конечно, больной должен пользоваться отдельной посудой и столовыми приборами.

Ранее на портале kp.ru были опубликованы советы академика РАН и инфекциониста Виктора Малеева, который работал в очагах опасных инфекций. Он поделился с читателями «Комсомолки» своими правилами профилактики коронавируса.

Отметим, что больным с легкой формой коронавируса власти Москвы разрешили лечиться на дому.

ИСТОЧНИК KP.RU

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