Надпись "Оставайтесь дома" появилась на крыше стадиона "Лужники"

4 Апр 2020 2020-04-04T15:20:43+03:00

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В Москве на крыше стадиона "Лужники" транслировалась огромная надпись "Оставайтесь дома", с помощью которой Российский футбольный союз просит россиян соблюдать режим самоизоляции и не выходить на улицу в период распространения коронавируса, сообщили в официальном Instagram-аккаунте РФС.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в Подмосковье лётчики пилотажной группы "Первый полёт" исполнили трюк в небе, написав послание жителям области: "Береги себя - Оставайся дома".

На сайте также писали о флешмобе врачей по всему миру под названием "StayHome". Медработники публикуют в социальных сетях по всему миру фото с надписью "Я работаю ради вас. Останьтесь дома ради меня". Так они призывают население всех стран, поражённых коронавирусом, соблюдать режим самоизоляции и не позволить пандемии распространиться дальше. Врачи также напоминают, что у них нет возможности оставаться в безопасности в своих дома со своими семьями, поскольку они спасают больных.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/770887" frameborder="0"></iframe> Надпись «Оставайтесь дома» появилась на крыше московского стадиона «Лужники».

ИСТОЧНИК KP.RU