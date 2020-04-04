2020-04-04T15:20:43+03:00
Коронавирус Covid-19

Надпись "Оставайтесь дома" появилась на крыше стадиона "Лужники"

Так Российский футбольный союз призвал россиян соблюдать меры безопасности
Ася КУЗНЕЦОВА
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В Москве на крыше стадиона "Лужники" транслировалась огромная надпись "Оставайтесь дома"В Москве на крыше стадиона "Лужники" транслировалась огромная надпись "Оставайтесь дома"Фото: Instagram.com
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В Москве на крыше стадиона "Лужники" транслировалась огромная надпись "Оставайтесь дома", с помощью которой Российский футбольный союз просит россиян соблюдать режим самоизоляции и не выходить на улицу в период распространения коронавируса, сообщили в официальном Instagram-аккаунте РФС.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в Подмосковье лётчики пилотажной группы "Первый полёт" исполнили трюк в небе, написав послание жителям области: "Береги себя - Оставайся дома".

На сайте также писали о флешмобе врачей по всему миру под названием "StayHome". Медработники публикуют в социальных сетях по всему миру фото с надписью "Я работаю ради вас. Останьтесь дома ради меня". Так они призывают население всех стран, поражённых коронавирусом, соблюдать режим самоизоляции и не позволить пандемии распространиться дальше. Врачи также напоминают, что у них нет возможности оставаться в безопасности в своих дома со своими семьями, поскольку они спасают больных.

Надпись «Оставайтесь дома» появилась на крыше московского стадиона «Лужники».

ИСТОЧНИК KP.RU

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