"Оставайтесь дома": Летчики "Первого полета" написали в небе послание в связи с пандемией коронавируса
В Подмосковье пилоты написали в небе послание в связи с пандемией коронавируса. Трюк в небе исполнили летчики пилотажной группы "Первый полет". Они написали две фразы. Первая - на русском. Жители Подмосковья могли прочитать над головой: "Береги себя - Оставайся дома".
Еще одна фраза написана была уже на английском - Resist this - stay home!" ("Оказывай сопротивление - оставайся дома!").
Акцию пилоты провели для того, чтобы еще раз обратить внимание людей на необходимость соблюдать в ближайшие дни режим изоляции и не покидать дома без особой необходимости. В ВОЗ сообщали, что если в странах сумеют придерживаться этого правила, то удастся избежать скачкообразного роста новых случаев заболевания и нагрузка на медиков будет не такой высокой.
В России следующая неделя объявлена президентом нерабочей. Эти дни россиян просят оставаться дома, избежать походов в гости, поездок к родственникам, прогулок. Тех, кто находится на карантине - приехал из-за границы или контактировал с заболевшими, смогут штрафовать за нарушение режима самоизоляции.
Летчики обратились к гражданам с «воздушным» посланием.Пилотажная группа "Первый полет" провела в Подмосковье в четверг авиашоу, чтобы привлечь внимание к борьбе с коронавирусом.
ИСТОЧНИК KP.RU