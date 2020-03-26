2020-03-26T17:52:00+03:00
Общество

"Оставайтесь дома": Летчики "Первого полета" написали в небе послание в связи с пандемией коронавируса

Пилоты оставили два послания - одно на русском, другое - на английском
Юлия САЛЬНИКОВА
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В небе в Подмосковье появились две надписиВ небе в Подмосковье появились две надписиФото: Алина НИЗАМОВА
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В Подмосковье пилоты написали в небе послание в связи с пандемией коронавируса. Трюк в небе исполнили летчики пилотажной группы "Первый полет". Они написали две фразы. Первая - на русском. Жители Подмосковья могли прочитать над головой: "Береги себя - Оставайся дома".

Еще одна фраза написана была уже на английском - Resist this - stay home!" ("Оказывай сопротивление - оставайся дома!").

Акцию пилоты провели для того, чтобы еще раз обратить внимание людей на необходимость соблюдать в ближайшие дни режим изоляции и не покидать дома без особой необходимости. В ВОЗ сообщали, что если в странах сумеют придерживаться этого правила, то удастся избежать скачкообразного роста новых случаев заболевания и нагрузка на медиков будет не такой высокой.

В России следующая неделя объявлена президентом нерабочей. Эти дни россиян просят оставаться дома, избежать походов в гости, поездок к родственникам, прогулок. Тех, кто находится на карантине - приехал из-за границы или контактировал с заболевшими, смогут штрафовать за нарушение режима самоизоляции.

Летчики обратились к гражданам с «воздушным» посланием.Пилотажная группа "Первый полет" провела в Подмосковье в четверг авиашоу, чтобы привлечь внимание к борьбе с коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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