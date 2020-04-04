Роспотребнадзор: в 96% случаев коронавирус передается капельным путем

4 Апр 2020 2020-04-04T17:11:19+03:00

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Коронавирус COVID-19 в большинстве случаев передаётся капельным путём, а сам вирус способен сохраняться на поверхности 72 часа. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Я бы хотела сказать об особенностях вируса, которые мы знаем на сегодняшний день. Мы сегодня знаем, что вирус передается преимущественно капельным путем - 96% случаев связаны с капельным путем. И только 4% или 6% у разных исследователей - это воздушный путь», - сообщила она.

По ее словам, четверть (25%) из всех инфицированных коронавирусом в России не имеют симптомов. При этом она отметила, что значимое количество россиян не нарушают правила самоизоляции.

Напомним, ранее во Всемирной организации здравоохранения оценили вероятность передачи коронавируса COVID-19 по воздуху. Эксперты сообщили, что это не основной двигатель пандемии.

По данным, представленным директором программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майклом Райаном, возможность существует передачи нового коронавируса по воздуху и от бессимптомных носителей. По его словам, чаще всего болезнь передается при контакте, от человека к человеку

ИСТОЧНИК KP.RU