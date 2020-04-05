Число умерших из-за коронавируса в Москве на 5 апреля 2020 года составило 29 человек
Число умерших из-за коронавируса в Москве на 5 апреля 2020 года составило 29 человек. Стало известно о смерти еще двух человек с диагнозом COVID-19, в обоих случаях болезнь привела к двухсторонней пневмонии. В оперативном штабе по мониторингу ситуации с распространением коронавируса в Москве сообщили, что возраст пациентов был 58 и 70 лет.
- Пациенты имели сопутствующие заболевания. Среди них – хронический бронхит, гипертония, сахарный диабет,- сказано в сообщении оперштаба.
Общее число умерших от коронавируса в России достигло 46 человек.
Москвичам напоминают об обязанности соблюдать режим изоляции и не покидать дома без острой необходимости. В столице около 900 человек лечатся дома, у них нет серьезных симптомов, но при этом эти люди могут представлять опасность для окружающих, поскольку от них можно заразиться. Большинство из них соблюдают правила и не покидают дома, но есть и печальные исключения:
- В Москве уже зафиксировано девять случаев нарушения карантина. Такие пациенты переведены на лечение в обсерваторы без права вернуться к домашнему режиму,- сообщила заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
В Роспотребнадзоре напомнили - коронавирус может сохраняться на поверхности предметов до 72 часов. Чем сильнее болезнь, тем выше вероятность передачи вируса: пациент с тяжелыми симптомами заражает в среднем трех человек, пациент без симптомов - одного.
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ИСТОЧНИК KP.RU