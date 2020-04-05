2020-04-04T23:34:21+03:00
Общество

Число умерших из-за коронавируса в Москве на 5 апреля 2020 года составило 29 человек

Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Москве на 5 апреля 2020 года
Юлия САЛЬНИКОВА
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В Москве еще два человека умерли от коронавирусаВ Москве еще два человека умерли от коронавирусаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Число умерших из-за коронавируса в Москве на 5 апреля 2020 года составило 29 человек. Стало известно о смерти еще двух человек с диагнозом COVID-19, в обоих случаях болезнь привела к двухсторонней пневмонии. В оперативном штабе по мониторингу ситуации с распространением коронавируса в Москве сообщили, что возраст пациентов был 58 и 70 лет.

- Пациенты имели сопутствующие заболевания. Среди них – хронический бронхит, гипертония, сахарный диабет,- сказано в сообщении оперштаба.

Общее число умерших от коронавируса в России достигло 46 человек.

Москвичам напоминают об обязанности соблюдать режим изоляции и не покидать дома без острой необходимости. В столице около 900 человек лечатся дома, у них нет серьезных симптомов, но при этом эти люди могут представлять опасность для окружающих, поскольку от них можно заразиться. Большинство из них соблюдают правила и не покидают дома, но есть и печальные исключения:

- В Москве уже зафиксировано девять случаев нарушения карантина. Такие пациенты переведены на лечение в обсерваторы без права вернуться к домашнему режиму,- сообщила заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В Роспотребнадзоре напомнили - коронавирус может сохраняться на поверхности предметов до 72 часов. Чем сильнее болезнь, тем выше вероятность передачи вируса: пациент с тяжелыми симптомами заражает в среднем трех человек, пациент без симптомов - одного.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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