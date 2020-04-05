2020-04-04T23:36:45+03:00
Общество

Число выздоровевших от коронавируса в России на 5 апреля 2020 года достигло 333 человек

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в России на 5 апреля 2020 года
Юлия САЛЬНИКОВА
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Пациентов выписывают после повторной сдачи тестаПациентов выписывают после повторной сдачи тестаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Число выздоровевших от коронавируса в России на 5 апреля 2020 года увеличилось на 52. Таким образом, из больниц по стране выписаны 333 человека.

Российские врачи начнут лечить пациентов с помощью плазмы. Этот метод разработали китайские коллеги для лечения заразившихся. Для переливания используют материал от выздоровевших пациентов, в их крови образуются антитела к вирусу.

Вакцины от коронавируса в мире все еще нет, поэтому у человечества нет коллективного иммунитета к заболеванию, какой есть от гриппа. Массовая вакцинация позволяет прервать цепочку распространения инфекции и защитить тех, кто в группе риска.

Опасность зараженный представляет для всех окружающих, в том числе, для членов семей. В ВОЗ рассказали, как действовать, если в доме появился человек с коронавирусом: больного нужно изолировать и чаще проводить уборку, причем мыть не только полы, но и дверные руки, краны, столешницы.

Пик заболеваемости коронавирусом в России еще не пройден, но по сообщению представителей Роспотребнадзора, сценарий распространения болезни оптимистичный. Напомним, Китаю удалось взять ситуацию под контроль почти за три месяца.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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