2020-04-03T16:51:00+03:00
Коронавирус Covid-19

Больных коронавирусом спасет переливание крови от выздоровевших пациентов

Этот метод лечения, показавший свою эффективность в Китае и США, опробуют в НИИ им. Склифосовского
Анна НИКОЛАЕВА
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Первым в России такой способ лечения начинают использовать в НИИ скорой помощи им. Н.И. СклифосовскогоПервым в России такой способ лечения начинают использовать в НИИ скорой помощи им. Н.И. СклифосовскогоФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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По последним данным Оперативного штаба, в нашей стране выздоровел после заражения коронавирусом 281 человек. Такие люди могут стать настоящими спасителями для тяжелых больных, считают врачи. Изначально в Китае, а сейчас и в США, стали активно применять метод лечения с помощью плазмы крови переболевших. У тех, кто выздоровел, в плазме сохраняются иммунные антитела к COVID-19. Попав в организм больного, они помогают эффективнее бороться с инфекцией.

Первым в России такой способ лечения начинают использовать в НИИ скорой помощи им. Н.И. Склифосовского, сообщил проект Baza. Как поясняют медики, у переболевших добровольцев-доноров берут в среднем 650 мл крови. Из нее выделяют плазму с антителами к коронавирусу, очищают от возможных вредных агентов (других вирусов). Затем сыворотку с антителами вводят больным. Судя по опыту других стран, это помогает организму пациентов скорее победить болезнь и избежать критичных осложнений.

Медикам - аплодисменты!.Мир аплодирует медикам, которые, рискуя своей жизнью, спасают всех нас от пандемии коронавируса. Врачи и медсёстры, спасибо вам за ежедневный подвиг!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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