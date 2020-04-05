Массовый расстрел под Рязанью: сосед убил четырех мужчин и женщину

5 Апр 2020 2020-04-05T03:01:43+03:00

ЧП произошло в одном из многоквартивных домов в поселке Елатьма

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В Рязанской области мужчина расстрелял пять человек - все они погибли. Все произошло в поселке Елатьма. В причинах конфликта разбираются полицейские, которые уже задержали подозреваемого. Его допрашивают в участке.

По одной из предварительных версий причиной ЧП стал конфликт между соседями.

- Мужчина открыл огонь по соседям в трехэтажном доме, в результате чего пятеро из них погибли. В настоящее время он задержан полицейскими,- сообщил источник в правоохранительных органах ТАСС.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Жители поселка сообщают в соцсетях, что среди жертв стрелка четверо мужчин и одна женщина. Конфликт, по их версии, произошел между соседями по подъезду. Стрелок пытался скрыться с места происшествия, но сотрудники полиции смогли задержать его по горячим следам.

- Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - сообщили в правоохранительных органах.

ИСТОЧНИК KP.RU