Британские ученые опровергли, что вышки связи 5G вызывают коронавирус

5 Апр 2020 2020-04-05T03:42:59+03:00

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Представители академического сообщества Великобритании выступили с резким осуждением появившихся в последнее время слухов о том, что вышки сотовой связи стандарта 5G способствуют распространению коронавируса. Об этом сообщает "Би-би-си".

В частности, медицинский директор Национальной службы здоровья Англии Стивен Повис назвал подобные сообщения "самым ужасным видом фальшивых новостей", а профессор микробиологии Симон Кларк охарактеризовал их как "абсолютный мусор".

Ранее появилась информация, что вышки сотовой связи были сожжены в нескольких британских городах на фоне теорий, связывающих распространение коронавируса со стандартами 5G. В минувший четверг, 2 апреля, в телефонные вышки были зажжены в Спаркхилле и Бирмингеме, а на следующий день в Меллинге и Мерсисайде.

Британское правительство обратилось к гражданам с заявлением, что "нет абсолютно никаких достоверных доказательств связи" между этими двумя явлениями.По словам представителя компании Trade body Mobile UK, в результате пожара были повреждены мачта и панели управления.

В Великобритании, на данный момент, зарегистрировано 38 168 случаев заражения коронавирусом, из них 3 605 закончились летальным исходом, выздоровели пока только 135 пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU