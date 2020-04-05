В Москве после погиб известный бизнесмен Евгений Самусенко: его нашли под окнами дома

5 Апр 2020 2020-04-05T03:56:10+03:00

Изменить размер текста: A A

В центре Москвы погиб известный российский бизнесмен Евгений Самусенко. Его тело обнаружили под окнами многоэтажного дома, где проживал предприниматель. Очевидцы вызвали "скорую", но спасти его не удалось - травмы оказались слишком серьезными.

РЕН ТВ сообщает, что ЧП произошло на Тверской улице.

Самусенко было 60 лет. Его бывшая жена, певица и телеведущая Милена Дейнега рассказывала, что в 2019 году он перенес микроинсульт. Супруги часто становились участниками различных телевизионных ток-шоу. На передаче Дмитрия Шепелева прозвучали взаимные признания пары в изменах, Самусенко якобы был неверен жене, она в ответ заявила, что тоже имела связь на стороне. Участие в одной из передач закончилось судебным иском - Самусенко потребовал программы "На самом деле", которую ведет Шепелев, выплатить ему миллион рублей.

Бизнесмен умер до приезда "скорой", обстоятельства его гибели устанавливают полицейские.

ИСТОЧНИК KP.RU